Verletzungen von NFL-Spielern

Deshaun Watson wird in der laufenden Saison nicht mehr für die Cleveland Browns auflaufen. Wie die Franchise bekanntgab, muss sich der Quarterback einer Operation am Wurfarm unterziehen. Gegen die Ravens hatte er sich einen verschobenen Bruch des rechten Schultergelenks zugezogen. Es wird erwartet, dass er zum Start der kommenden Saison vollständig genesen ist.Die Dallas Cowboys müssen für den Rest der Saison auf Leighton Vander Esch verzichten.

Das bestätigte General Manager und Teambesitzer Jerry Jones gegenüber der Presse. Der Linebacker fällt mit einer Nackenverletzung aus, die er sich bereits in Woche fünf zugezogen hatte. Seitdem stand der 27-Jährige nicht mehr auf dem Platz.In Week 10 beim 23:19 über die Green Bay Packers zog sich Kwon Alexander einen Achillessehnenriss zu. Damit fehlt der Linebacker den Pittsburgh Steelers für den Rest der Saison. In seinen acht Einsätzen verbuchte Alexander 41 Tackles, einen Sack, eine Interception und einen Forced Fumble.Die Patriots müssen für den Rest der Saison auf Marcus Jones verzichte

RANSPORT: NFL-Rekorde: Diese Bestmarken wurden 2023 geknacktIn kaum einer anderen Profiliga werden so viele Statistiken, Zahlen und Fakten gesammelt wie in der NFL . Woche 10: Kicker Mit den Arizona Cardinals, den Cleveland Browns (Foto), den Detroit Lions, den Houston Texans und den Seattle Seahawks erzielten fünf Teams Game-Winning-Field-Goals mit ablaufender Uhr. Nie zuvor wurden an einem Spieltag so viele Partien in der regulären Spielzeit durch einen so späten Score entschieden. CeeDee Lamb gelang es als erstem Spieler in der NFL -Geschichte, in drei Spielen nacheinander mindestens zehn Pässe zu fangen und mindestens 150 Receiving Yards zurückzulegen. So lauten seine Zahlen im Einzelnen: zwölf Receptions für 158 Yards beim 43:20 über die Rams, elf für 191 beim 23:28 gegen die Eagles und elf für 151 beim 49:17 gegen die Giants. Die Rookie-Spielmacher haben in Woche 10 eine Rekord-Marke aufgestellt

WATSON_DE: NFL-Spiel in Frankfurt: Chiefs gegen DolphinsBeim zweiten NFL -Spiel in Deutschland treffen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins. Fans verschiedener Teams sind vor Ort. Auch Lothar Matthäus ist dabei.

RANSPORT: NFL in Frankfurt: Was nach München besser wurdeDie Frankfurt Games 2023 sind in den Büchern. Ein Fest, wie schon das München 2022. Da Aller Anfang bekanntlich schwer ist, gab es damals bei all der Euphorie auch einige Dinge, die noch nicht ganz rund liefen, wie beispielsweise der Ticketverkauf oder der Einlass. Zwölf Monate hatte die NFL nun Zeit, aus diesen Fehlern zu lernen. Was hat sich im Vergleich zu München in Frankfurt verbessert?

SPIEGEL_SPORT: Football-Fieber in Frankfurt: NFL-Spiele erstmals in DeutschlandDie National Football League trägt zum ersten Mal zwei reguläre Saisonspiele statt in den USA in der deutschen Mainmetropole aus. Die Tickets waren binnen Minuten ausverkauft, die Begeisterung bei den Fans ist riesig. Doch woher kommt der plötzliche Football-Hype? Und warum kommen NFL -Spiele jetzt ausgerechnet nach Deutschland?

WATSON_DE: Kansas City Chiefs gewinnen erstes NFL-Spiel in FrankfurtDie Kansas City Chiefs gewinnen das erste NFL -Spiel in Frankfurt gegen die Miami Dolphins mit 21:14. Die Kansas-Defense überzeugt mit einer starken Leistung.

