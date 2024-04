Nachwuchspilot Jonas Geitner dominiert IDM Saisonauftakt

Der Nachwuchspilot vom Team Freudenberg fuhr beim IDM Saisonauftakt auf dem Lausitzring allen anderen auf und davon. Der Wunsch nach Konkurrenz ist gross.Bei der IDM sind seit dieser Saison nach einem Jahr Pause wieder die Piloten der Moto3-Klasse vertreten. Dazu haben sich der ADAC, der DMSB, die Honda Racing Corporation (HRC) und Promoter HMP MotoEvents zusammengetan. Aufgeteilt ist die Klasse in Moto3 GP und Moto3 Standard.

In der IDM Moto3 GP schickt das Team Freudenberg Jonas Geitner ins Rennen. Viel Konkurrenz fand der KTM-Pilot beim Saisonauftakt auf dem Lausitzring nicht vor und es wurde für ihn mehr ein Kampf gegen sich selbst und gegen die Uhr statt gegen echte Konkurrenz. Jonas Geitner hat das Wochenende in der Moto3-GP-Klasse dominiert. Der 18-Jährige fuhr in den Qualifyings klar die Pole Position heraus und klassierte sich in 1:49,631 Minuten um über eine Sekunde vor dem Rest des Felde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Knoblochs Team bekommt ZuwachsNeben der IDM Supersport hat das Team auch bei der Ducati Challenge zwei Eisen im Feuer.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Max Enderlein gewinnt das erste Rennen der IDM in OscherslebenMit seiner Freudenberg-Yamaha liess Max Enderlein beim ersten Rennen nichts anbrennen und fuhr wie auf Schienen zum Sieg. Herzschlag-Finale zu Gunsten von Marc Buchner als Zweitem vor Kevin Wahr.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Roman Raschle plant weiterhin in der IDM Superstock 600 anzutretenRoman Raschle möchte neben zwei IDM Superstock 1000-Piloten auch weiterhin in der IDM Superstock 600 antreten. Mit möglichen Fahrern wird noch verhandelt.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Bradl-Mania bei der IDMDer Moto2-Weltmeister und MotoGP-Pilot besucht den IDM-Lauf auf dem Sachsenring und erinnert sich an alte Zeiten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »