Sam Lowes möchte in die MotoGP wechseln

Sam Lowes würde gerne in die MotoGP zum Claiming Rule-Team von Paul Bird wechseln. Alles deutet aber auf einen Verbleib in der Supersport-WM hin.PTR-Chef Simon Buckmaster, für den Sam Lowes 2012 an den Start ging, betonte mehrfach, dass er mit seinem Landsmann weiter zusammenarbeiten wolle. Doch der 22-Jährige liebäugelte mit einem Wechsel in die GP-Szene. Verhandlungen liefen mit Paul Bird, der für 2013 ein Zweimann-Team plant.

Für die Besetzung des zweiten Platz benötigt Bird aber die Zustimmung der Dorna! Buckmaster, der auch der persönliche Manager von Sam Lowes ist, möchte mit ihm 2013 erneut auf Titeljagd gehen. «Kenan wird wieder der Mann sein, den es zu schlagen gilt», sagt der ehemalige GP-Pilot. «Ich hoffe, dass Sam bei uns bleibt und wir gemeinsam Kawasaki die Stirn bieten können.» Lowes selbst hätte nach einer durchwachsenen Saison 2012 durchaus noch eine Rechnung in der Supersport-WM offe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Moto2, FP2: Sam Lowes bleibt vorne, Bezzecchi starkMarco Bezzecchi fuhr im FP2 der Moto2-Klasse am Freitag zur Bestzeit. Durch die Bedingungen am Nachmittag waren auf dem Red Bull Ring kaum Verbesserungen möglich und die Top-14 blieben beinahe unverändert.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sam Lowes ist überzeugt: Noch deutlich mehr möglichEin ereignisreicher Barcelona-Test ging für Superbike-Rookie Sam Lowes im jungen Elf Marc VDS Racing SBK-Team mit Platz 7 zu Ende. Der Engländer überzeugte und scheint sich in der neuen Klasse eingelebt zu haben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sam Lowes: Mit zwei gebrochenen Knochen auf Platz 3Nach dem Warm-up zweifelte Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) noch, ob er das Rennen wegen seiner Handverletzung durchstehen kann. Der zähe Brite biss auf die Zähne und durfte am Ende als Dritter auf das Siegespodest.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sam Lowes (Kalex): «Albtraum hinter uns lassen»Sam Lowes jagt in der aktuellen Moto2-Saison noch sein ersten Top-5-Resultat. Nach dem Jerez-Test geht der Gresini-Kalex-Pilot aber voll motiviert in den «Shark Helmets Grand Prix de France».

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Alex Lowes: «MotoGP-Bike hat Erwartungen übertroffen»Zur Belohnung für seinen Sieg im diesjährigen 8h-Rennen von Suzuka durfte Superbike-Pilot Alex Lowes im Rahmen des Brünn-Tests seine ersten Runden auf einem MotoGP-Bike drehen – und war begeistert.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sam Lowes führte das Rennen an – bis zum SturzIn der Anfangsphase des ersten Rennens der Superbike-WM in Barcelona fuhr Sam Lowes im Spitzenfeld mit. Für eine kurze Zeitspanne übernahm er die Führung, ehe er in Runde 5 seine Ducati in den katalanischen Kies setzte.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »