Wenn 2014 erstmals Evo-Bikes in der Superbike-WM antreten, werden Honda, Yamaha und Suzuki nicht konkurrenzfähig sein. Für 2015 soll sich das ändern.Weil sich die Hersteller nicht auf ein seriennahes technisches Reglement für 2014 einigen konnten, hat WM-Vermarkter Dorna eigenmächtig das Evo-Reglement als Alternative eingeführt. Diese Motorräder sind identisch mit den jetzigen Werksrennern, müssen aber Motor und Elektronik nach viel günstigerem Superstock-Reglement haben.

Wie bei den reinrassigen Superbikes gilt bei den Evo-Bikes für Brems- und Federelemente zukünftig ein Kostendeckel. So sollen etwa die Kosten für Bremsen von 50.000 Euro pro Fahrer und Saison auf 30.000 gesenkt werden. Lieferanten wie Brembo oder Nissin halten fest, dass dies bei gleichbleibender Performance unmöglich ist.Hinsichtlich Motor-Tuning gibt es für die Evo-Bikes die größten Einschränkunge

