Max Enderlein gewinnt das erste Rennen der IDM in Oschersleben

Mit seiner Freudenberg-Yamaha liess Max Enderlein beim ersten Rennen nichts anbrennen und fuhr wie auf Schienen zum Sieg. Herzschlag-Finale zu Gunsten von Marc Buchner als Zweitem vor Kevin Wahr.Am Sonntag um 11 Uhr waren die Piloten der IDM Supersport und Superstock 600 die erste IDM-Abteilung, die mit ihrem Rennen den Reigen des Saisonauftaktes in Oschersleben eröffneten. Sonniges Wetter machte die Reifenwahl für den ersten Umlauf halbwegs leicht.

In der ersten Startreihe tauchte als Trainingsschnellster Max Enderlein auf, der mit seiner Yamaha vom Team Freudenberg eine 1.28,833 vorgelegt hatte. Marc Buchner vom Team Buchner Motorsport hatte schon im Vorjahr gezeigt, dass er in Oschersleben gut klar kommt und nahm das Rennen als Zweiter auf, allerdings mit einem Rückstand von 0,398 Sekunden Rückstand auf Enderlein. Ein weiteres Zehntel dahinter nahm Kevin Wahr mit seiner von Diego Romero vorbereiteten Yamaha R6 Plat

