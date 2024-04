Roman Raschle plant weiterhin in der IDM Superstock 600 anzutreten

Roman Raschle möchte neben zwei IDM Superstock 1000-Piloten auch weiterhin in der IDM Superstock 600 antreten. Mit möglichen Fahrern wird noch verhandelt. Roman Stamm hat seinen Vertrag im Team Kawasaki Schnock Motorex für die IDM Superstock 1000 bereits unterschrieben. Der Name eines zweiten Fahrers soll bald veröffentlicht werden. Doch unterdessen kümmert sich Techniker Roman Raschle um die Besetzung für die Superstock 600 Abteilung im Team.

Im Vorjahr waren noch die Schweizer Jasha Huber und Christian von Gunten für das Team am Start. Doch die beiden Piloten treten in dieser Saison nicht mehr an und konzentrieren sich auf ihr berufliches Weiterkommen. «Natürlich ist es bei den sportlichen Fortschritten, die die beiden gemacht haben, schade, dass sie aufhören», erklärt Raschle. «Aber beiden bieten sich beruflich sehr gute Möglichkeiten. Die müssen sie jetzt einfach wahrnehmen. Dafür habe ich Verständnis.» Die beiden Kawasaki ZX6 sollen dennoch wieder in der IDM eingesetzt werde

