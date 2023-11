Israelische Soldaten bergen zwei Leichen im Gazastreifen

Während die Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas laufen, finden israelische Soldaten zwei Leichen. Regierungschef Netanjahu äußert sich zu zivilen Opfern im Gazastreifen. Soldaten haben nahe dem Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen zwei Leichen von Geiseln geborgen. Eine tote 65-Jährige sei in einem Nebengebäude des Hospitals entdeckt, nach Israel gebracht und identifiziert worden, teilte Israels Militär am Donnerstag mit. Die Frau war demnach am 7.

Oktober bei dem verheerenden Massaker der Hamas in Israel aus dem Grenzort Beeri entführt worden. In dem Gebäude seien auch Waffen wie Maschinenpistolen und Panzerfäuste gefunden worden. Am Freitagmorgen erklärte das Militär, in der Nähe des größten Krankenhauses in der Stadt Gaza sei eine weitere Leiche geborgen worden. Die sterblichen Überreste der entführten 19-jährigen Soldatin seien in einem Gebäude neben der Schifa-Klinik gefunden worden. Ihre Leiche sei am Donnerstagabend von Experten in Israel identifiziert worden. Eine Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteil

ZDFHEUTE: Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen. Die Terrororganisation bestreitet das. Wer sagt die Wahrheit?

FOCUSONLİNE: Israelische Armee findet Waffen der Hamas im Schifa-KrankenhausDie israelische Armee hat im Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen Waffen der Hamas gefunden. Es wurden auch Brutkästen und Babynahrung in die Klinik gebracht. Es wird vermutet, dass mehr Geiseln einen deutschen Pass haben als bisher angenommen. Der Einsatz in der Klinik dauert noch an.

RPONLİNE: Weltsicherheitsrat einigt sich auf Resolution zum GazastreifenDer Weltsicherheitsrat hat eine Resolution zum blutigen Krieg im Gazastreifen verabschiedet. Die Resolution ist völkerrechtlich bindend und fordert humanitäre Pausen und Korridore für eine ausreichende Anzahl von Tagen.

DW_DEUTSCH: UN fordert humanitäre Pausen und Einhaltung des Völkerrechts im GazastreifenDer UN-Text verlangt humanitäre Pausen für eine ausreichende Zahl von Tagen, damit Hilfsgüter in das Palästinensergebiet gebracht werden können. Es wird tiefe Besorgnis über die humanitäre Lage im Gazastreifen und ihre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung geäußert. Alle Konfliktparteien werden zur Einhaltung des Völkerrechts angehalten.

DERSPİEGEL: WHO alarmiert über Ausbreitung von Krankheiten im GazastreifenDie israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die sterblichen Überreste einer von der Hamas verschleppten Frau gefunden. Und: Weitere 144 Lastwagen bringen Hilfsgüter in Gazastreifen . Die News.

ZDFHEUTE: Israelische Geisel tot aufgefundenIsraels Armee hat nach eigenen Angaben die Leiche einer israelischen Geisel geborgen. Soldaten hätten die Tote in einem Gebäude in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses gefunden. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt.

