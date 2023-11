Kritik an Katar: Lage der Gastarbeiter kaum verbessert

Ein knappes Jahr nach der Fußball-WM in Katar gibt es weiter Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Demnach habe sich die Lage der Gastarbeiter in Katar kaum verbessert. Organisationen wie Amnesty International sehen neben dem Fußball-Weltverband FIFA auch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Pflicht. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) hat sich die Lage der Gastarbeiter in Katar ein Jahr nach dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM am 20.

November 2022 kaum verbessert. Auch die von vielen Seiten geforderten Entschädigungen für die Arbeiter, die im Zusammenhang mit Bauarbeiten im Rahmen der Weltmeisterschaft Menschenrechtsverstöße erlitten haben, bleiben laut Amnesty weiter aus. 'Katar versäumt es, seine vor der Fußball-Weltmeisterschaft eingeführten Arbeitsreformen voranzutreiben oder auch nur ordnungsgemäß durchzusetze

MST_ALLENEWS: Grand Prix von Katar: Reifenprobleme auf dem Lusail International CircuitDie Formel 1 auf dem Lusail International Circuit in Katar hatte mit Reifenproblemen zu kämpfen. Die Pneus von Pirelli erlitten Mikrofrakturen auf den neuen Randsteinen und der aggressive Asphalt erforderte einen Reifenwechsel nach maximal 18 Runden.

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

MST_ALLENEWS: Bagnaia hat in Katar seinen ersten WM-Matchball, aber er glaubt nicht daranFrancesco Bagnaia ist mit 14 Punkten Vorsprung nach Doha gereist. Sollte er am Sonntag mindestens 37 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin haben, dann wäre ihm die vorzeitige Titelverteidigung geglückt.

SZAKTUELL: Neunkirchen: Kritik am Rasen im EllenfeldstadionDie Stadiongesellschaft Ellenfeld spart nicht mit Kritik an dem, was derzeit im Ellenfeldstadion passiert. Und nicht passiert. neunkirchen saarland

SZAKTUELL: SHG Klinikum Merzig: Geburtshilfe schließt – tiefes Bedauern, massive Kritik am Träger​Der Kreistag hat den nächsten Schritt zum Erhalt des SHG-Klinikums Merzig genommen. Doch das wird von der Schließung der Geburtshilfe überschattet, die für tiefes Bedauern sorgt.

KINODE: 15 Jahre nach dem ersten Trailer: Eli Roths „Thanksgiving“ ist endlich daWir haben den Slasher-Film gesehen und verraten euch in der spoilerfreien Kritik, warum ihr euch unbedingt ein Kino-Ticket holen solltet.

