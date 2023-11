Israelische Geisel tot aufgefunden

Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Leiche einer israelischen Geisel geborgen. Soldaten hätten die Tote in einem Gebäude in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses gefunden. Sie sei am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Armee habe die Familie der Toten am Donnerstag informiert. Israelischen Medien zufolge ist sie 65 Jahre alt und heißt Judith Weiss.

Den Angaben nach wurde ihr Mann nach dem Massaker erschossen im Schutzraum des Hauses des Paares gefunden. Mit dem Einsatz in der Klinik gerate 'der Krieg in eine neue Phase': ZDF-Korrespondent Leifert mit einer Einschätzung aus Tel Aviv. Vor dem Leichenfund hatte die israelische Armee erklärt, sie habe in dem nahe liegenden Krankenhaus auf beschlagnahmten Computern Material über die von der Hamas verschleppten Geiseln entdeckt. Am Mittag gab es keine Berichte über den Fund von Geiseln im Krankenhaus selbst

