WHO alarmiert über Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt sich alarmiert wegen der Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen. Man sei deswegen »extrem besorgt«, sagte Richard Peeperkorn, WHO-Gesandter für die palästinensischen Gebiete, laut der Nachrichtenagentur Reuters. In dem dicht besiedelten Küstengebiet seien mehr als 70.000 Fälle von akuten Atemwegsinfektionen und über 44.000 Fälle von Durchfall registriert worden seien. Die Zahlen seien deutlich höher als erwartet.

Die Kommunikationsnetze im Gazastreifen sind am Donnerstagabend zusammengebrochen – und könnten offenbar auch länger unterbrochen bleiben. Wie palästinensische Medien im Westjordanland berichten, gebe es weiter erhebliche Probleme, Bewohner des Küstenstreifens zu erreichen. Weder Anrufe noch Nachrichten seien möglich. Grund für den Zusammenbruch der Kommunikationsinfrastruktur soll fehlender Treibstoff für die Stromerzeugung sei

TAGESSCHAU: Liveblog: ++ Erste Treibstofflieferung erreicht Gazastreifen ++Erstmals seit Beginn des Nahost-Kriegs hat ein Lkw mit Treibstoff den Gazastreifen erreicht. Rettungskräfte im Gazastreifen können den UN zufolge kaum noch arbeiten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RPONLİNE: Weltsicherheitsrat einigt sich auf Resolution zum GazastreifenDer Weltsicherheitsrat hat eine Resolution zum blutigen Krieg im Gazastreifen verabschiedet. Die Resolution ist völkerrechtlich bindend und fordert humanitäre Pausen und Korridore für eine ausreichende Anzahl von Tagen.

DW_DEUTSCH: UN fordert humanitäre Pausen und Einhaltung des Völkerrechts im GazastreifenDer UN-Text verlangt humanitäre Pausen für eine ausreichende Zahl von Tagen, damit Hilfsgüter in das Palästinensergebiet gebracht werden können. Es wird tiefe Besorgnis über die humanitäre Lage im Gazastreifen und ihre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung geäußert. Alle Konfliktparteien werden zur Einhaltung des Völkerrechts angehalten.

NETZPOLİTİK_ORG: CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

BR24: Israel übernimmt Kontrolle über Hafen in GazaDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben die "operative Kontrolle" über den Hafen der Stadt Gaza im nördlichen Gazastreifen übernommen. Weitere Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass haben den Gazastreifen verlassen.

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

