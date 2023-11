Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen

Israel wirft der Hamas vor, die Keller unter der Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen. Die Terrororganisation bestreitet das. Wer sagt die Wahrheit?und hat dabei mehrere Kämpfer der radikal-islamischen Hamas getötet. Bei dem stundenlangen Militäreinsatz sollen auch Waffen der Terrororganisation gefunden worden sein.Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird prekärer: Laut Hamas-Angaben steht das Al-Schifa-Krankenhaus weitgehend still.

Das israelische Militär habe sich vor dem Gebäude formiert.Es ist das Dilemma der Kriegsberichterstattung, dass die Bilder und Informationen der kämpfenden Parteien nicht immer sofort überprüft werden können. Nur wenige Journalist*innen sind noch vor Ort in Gaza und auch die, die mit der israelischen Armee in die Kampfgebiete fahren, können nur davon berichten, was ihnen gezeigt wird. Ältere Medien- und Augenzeugenberichte stützen allerdings die These, dass die Hamas das Al-Schifa-Krankenhaus für seine Zwecke missbrauch

DERSPİEGEL: WHO verliert erneut Kontakt zu Mitarbeitern im Schifa-KrankenhausLaut Uno-Palästinenserhilfswerk zum ersten Mal seit Beginn des Gazakriegs ein Lkw mit Treibstoff im Gazastreifen angekommen. Und: Israel fordert erneut zur Evakuierung mehrerer Viertel in Gaza-Stadt auf. Die News.

ZDFHEUTE: Israelische Armee führt Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Es handle sich um eine gezielte Operation gegen die Hamas .

DERSPİEGEL: Israelische Armee greift Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen anDie israelische Armee hat das Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen angegriffen und einen bestimmten Bereich des Krankenhauses zerstört. Die Behörden im Gazastreifen wurden vor dem Angriff gewarnt. Die Gesundheitsbehörde macht die israelischen Truppen und US-Präsident Joe Biden verantwortlich.

NTVDE: Mediziner und Dolmetscher dabei: Israels Streitkräfte dringen in Schifa-Krankenhaus einMan sei gezwungen, 'vorsichtig und präzise' gegen Hamas -Infrastruktur in Krankenhäusern vorzugehen, sagt Israel s Militärsprecher am Abend. Wenige Stunden später ist es so weit: Israel ische Soldaten rücken ins Schifa-Krankenhaus vor. Unter der größten Klinik des Gazastreifen s wird die Kommandozentrale der Hamas vermutet.

NTVDE: Israelische Soldaten dringen in Schifa-Krankenhaus ein Israel ische Soldaten sind in einen Teil des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen und führen eine Operation gegen die Hamas durch. Es kam zu Gefechten mit getöteten Hamas -Kämpfern.

TAGESSPİEGEL: Israelische Armee führt Operation gegen Hamas im Krankenhaus durchDas israelische Militär hat das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gestürmt. Im Keller soll sich die Kommandozentrale der Hamas befinden. Gazastreifen Israel AlShifa

