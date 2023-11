Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas: Ferrari Favorit auf Pole

Der Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas könnte eines der spannendsten Rennen der Saison werden: Ferrari Favorit auf Pole, aber kann man die Pace am Sonntag halten?(Motorsport-Total.com) - Bei den ganzen Kontroversen und Dramen am Trainingsfreitag der Formel 1 in Las Vegas rückt das Sportliche schon fast in den Hintergrund, obwohl uns den Daten nach zu urteilen, eines der interessantesten Rennen der Saison 2023 erwarten könnte.

-Pilot Charles Leclerc dominierte nicht nur die Qualifyingsimulationen zu Beginn des zweiten Trainings, sondern konnte sich auch in den Longruns mit viel Sprit am Ende der Session gegen die Konkurrenz durchsetzen.Der Las Vegas Strip Circuit hat die Fahrer und Autos dabei nicht nur mit seinen langen Geraden und engen Kurven, sondern vielmehr mit den kalten Umgebungstemperaturen von 12 bis 13 Grad Celsius herausgefordert. Ausreichend Temperatur in die Pirelli-Reifen zu bekommen war bei einer Streckentemperatur von 15 Grad Celsius somit keine leichte Aufgab

:

