Formel 1 in Las Vegas: Einmaliger Glamour und kleine Probleme

Meinungsbeitrag von Christian Nimmervoll: Was den einmaligen Glamour der Formel 1 in Las Vegas zumindest aus der Sicht des Journalisten empfindlich trübt Vegas ist schon irgendwie ganz geil. Das fängt bereits bei der Landung an. Der Harry-Reid-Airport ist nicht etwa weit außerhalb, wie unsereins das aus München kennt.

Sondern beim Landeanflug leuchtet einem schon die surreale Sphere-LED-Kugel entgegen (die ich real weniger beeindruckend finde als auf Fotos), und man setzt gefühlt ein paar Meter neben dem Strip auf dem Boden auf. Ich bin sicher, das Rennen am Sonntag wird ein glitzerndes Spektakel, wie es die Formel 1 in ihrer 73-jährigen Geschichte noch nie erlebt hat. Rechteinhaber Liberty Media hat einen super Job gemacht, so einen Event in so kurzer Zeit möglich zu machen. Hier wird nicht nur groß gedacht, sondern auch groß gemacht. Aber der Job des Journalisten bringt es quasi per DNA mit sich, dass ich es als Teil meiner Aufgabe als Beobachter vor Ort verstehe, auch nörgelnd auf ein paar Kleinigkeiten hinzuweisen, die noch nicht ganz so rund laufe

:

DPA: Formel 1: Gier auf der Überholspur: Die Strip-Show der Formel 1Die Formel 1 beginnt ihre große Show in Las Vegas mit einer Eröffnungsparty. Das Rennen ist für die Königsklasse eines der wichtigsten Projekte ihrer Geschichte via stern_sport (hc)

Herkunft: dpa | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Max Verstappen ist nicht interessiert an Las VegasDer dreimalige Weltmeister Max Verstappen zeigt kein Interesse an den Veranstaltungen und dem Drumherum des Formel-1- Rennen s in Las Vegas .

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

HEİSEONLİNE: 'Assassin's Creed Nexus VR' angespielt: Frischer Wind für eine alte FormelKeine offene Welt, eigenhändiges Klettern und Heuhaufen-Sprünge aus der Egoperspektive: Wir testen, ob 'Assassin's Creed' auch in VR funktioniert.

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Andretti und GM: Ein echtes Argument für den Formel-1-Einstieg?Ist das die Nachricht, die Andretti für seinen Formel-1-Einstieg gebraucht hat? Ein amerikanischer Hersteller könnte den Durchbruch bringen.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: General Motors plant eigenen Antrieb für Andretti in der Formel 1Der US-Konzern General Motors plant, einen eigenen Antrieb für das Formel-1-Team Andretti zu entwickeln. Dies unterstreicht die Ambitionen von Andretti, nicht nur als Privatteam, sondern mittelfristig als Werksteam in der Formel 1 anzutreten.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Ermüdungserscheinungen am Ende der Formel-1-SaisonAußer Lewis Hamilton klagen die meisten Fahrer über Ermüdungserscheinungen, die am Ende einer kräftezehrenden Saison zum Sicherheitsthema werden könnten.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »