Ermüdungserscheinungen am Ende der Formel-1-Saison

Außer Lewis Hamilton klagen die meisten Fahrer über Ermüdungserscheinungen, die am Ende einer kräftezehrenden Saison zum Sicherheitsthema werden könnten(Motorsport-Total.com) - Am Ende einer kräftezehrenden Formel-1-Saison 2023 steht den Fahrern mit dem abschließenden"Back-to-Back" in Las Vegas und Abu Dhabi nochmal eine große Herausforderung bevor. Zwar gelten die beiden Strecken nicht als die schwierigsten des Rennkalenders.

Aber der Wechsel zwischen den Zeitzonen und der damit einhergehende Jetlag bringen den einen oder anderen physisch an seine Grenzen.Las Vegas sei per se"nicht das Problem", erklärt etwa Max Verstappen. Aber:"Danach fliegen wir direkt nach Abu Dhabi weiter, in eine komplett andere Zeitzone mit zwölf Stunden Zeitverschiebung. Ganz ehrlich: Das kapiere ich nicht. Es ist sehr ermüdend, gerade am Ende einer solchen Saison. Ergibt für mich keinen Sinn." Verstappen steht mit seiner Kritik an Rechteinhaber Liberty Media, der den Rennkalender federführend gestaltet, nicht allein d

:

