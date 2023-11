Max Verstappen ist nicht interessiert an Las Vegas

Max Verstappen ist froh, wenn Las Vegas rum ist, weil ihn das Tamtam nicht interessiert - Aber: Als Eigentümer"würde ich auch nicht auf die Fahrer hören"ab, und auch auf die große Eröffnungszeremonie am Mittwochabend hat der dreimalige Weltmeister so überhaupt keinen Bock:"Wegen mir kann man das alles weglassen", sagt er."Man steht nur da und sieht aus wie ein Clown.

"Die Formel 1 fiebert der Premiere in Las Vegas entgegen und hat ein ganz besonderes Wochenende geplant, doch zumindest Verstappen hofft einfach nur, dass es schnell vorbei ist:"Ich freue mich darauf, mein Bestes zu geben, aber DARAUF freue ich mich nicht", sagt er über den Event. Tenor:"Das ist alles nicht meins." Man merkt: Verstappen ist einfach nur in Las Vegas, weil die Formel 1 sagt, dass dort das nächste Rennen stattfindet. Das möchte er bestmöglich absolvieren, und alles andere interessiert ihn nicht. Zwar weiß er, dass das Drumherum an manchen Orten eben dazugehört,"aber das ist nicht in meinem Interesse." Auch die Strecke selbst hebt den Red-Bull-Piloten nicht sonderlich a

:

MST_ALLENEWS: Max Verstappen sichert sich seinen dritten Formel-1-WeltmeistertitelDer Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewinnt vorzeitig seinen dritten Formel-1-Weltmeistertitel. Er belegt den zweiten Platz im Sprintrennen und sein Teamkollege Sergio Perez scheidet nach einem Crash aus.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

EUROSPORT_DE: Hans-Joachim Stuck exklusiv: Fernando Alonso wäre an Max Verstappen nah dran - Alternative für Red Bull?Fernando Alonso erlebt bei Aston Martin seinen zweiten Frühling. Hans-Joachim Stuck würde den Spanier gerne neben Max Verstappen im Red Bull sehen.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

RANSPORT: FC Bayern: Max Eberl nicht zwangsläufig neuer VorstandDer freie Vorstandsposten beim FCBayern wird nicht zwangsläufig mit Max Eberl nachbesetzt. Zumal Sportdirektor Freund nach ⁦ransport⁩ Infos bei der AR-Sitzung mit seiner Präsentation überzeugt und nun Zeit zur Umsetzung bekommen soll. Mein Text👇

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: So sieht das originale iPhone 15 Pro Max aus - der Bildschirm schließt mit dem Rand ab.theEdmard wurde Opfer eines Betruges, als er sein bestelltes iPhone Pro Max erhielt. Die Box schien äußerlich legitim zu sein, aber beim Öffnen entdeckte er eine Bildschirmschutzfolie.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Philipp Max kämpft sich zurückAls Philipp Max bei der Nominierung des Kaders für die Conference League keine Berücksichtigung fand, war das für ihn zunächst nur schwer zu verdauen. Inzwischen spielt er zumindest in der Bundesliga wieder regelmäßig und hofft auf internationale Einsätze in der K.-o.-Phase. Wie hat er die Kurve bekommen?

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »