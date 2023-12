Er macht seinen Lebensretter zum Trauzeugen

Er machte ihm das Geschenk des Lebens!Als Ben Clark aus Iowa (USA) seine Diagnose Leukämie erhält, ist klar: Sein Leben hängt am seidenen Faden. Nur durch eine Stammzellenspende kann er 2012 gerettet werden. Heute, elf Jahre später, kann Ben seine eigene Hochzeit erleben. Diesen emotionalen Moment will er unbedingt mit einer besonderen Person teilen – und lädt deshalb seinen bis dahin unbekannten Lebensretter als Trauzeugen zu seiner Hochzeit ein.RTL.

Er erhielt Stammzellenspende – und macht Lebensretter zu seinem Trauzeugen! Die erste Einladung zur Hochzeit habe Jan Rolfes (35) von Bens zukünftiger Frau Jayme erhalten, berichtet die DKMS. „Sie fragte mich, ob ich als Überraschungsgast zur Trauung kommen wolle", erzählt Jan. Daraufhin habe er zugesagt. Doch kurze Zeit darauf habe auch Ben gefragt, ob er nicht zu seiner Hochzeit kommen wolle. „Da wurde mir klar, dass ich entweder einem von beiden etwas verschweigen – oder aber reinen Tisch machen mus





