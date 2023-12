Thailändischer Mann berichtet von seiner Gefangenschaft in Gaza

Wichian Temthong sitzt vor seinem Haus im Nordosten Thailands. Es ist Nacht. Wann immer es um ihn herum still wird, hört er Stimmen in seinem Kopf, die Arabisch sprechen. Fast sieben Wochen lang war er in Gefangenschaft der Hamas, in einem Tunnel, am anderen Ende der Welt. Die Stimmen rauben ihm den Schlaf, erinnern ihn an die Angst, die 52 Tage, die Stunden, in denen er sich die Kopfhaut blutig kratzte, weil sie so juckte. Fast drei Wochen ist es her, dass er gehen durfte.

Frei ist er noch lange nicht.

In diesen Tagen wird Temthong, 37, oft gefragt, wie es ihm geht, wie die Wochen waren unter der Erde im Gazastreifen, während oben die Bomben fielen. Aber eigentlich will er darüber gar nicht mehr rede





