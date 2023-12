Unbeschwerte Beziehung mit Hindernissen

Tierärztin Nicole und der alleinerziehende Vater Martin leben eine unbeschwerte, lockere Beziehung. Doch nach einem Jahr hat Nicole noch immer nicht Martins halbwüchsige Kinder kennengelernt. Also fädelt Martin ein gemeinsames weihnachtliches Abendessen ein, um die Kinder vorzustellen. Leider verläuft der Abend alles andere als erfreulich. Als Martin Nicole fragt, ob sie mit in den Familien-Skiurlaub fahren möchte, reagiert sie empfindlich und verkündet, dass sie Abstand braucht.





ZDF » / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ewige Liebe: Woran du erkennst, dass eure Beziehung fürs Leben istDie meisten Verliebten wünschen sich, dass ihre Beziehung für immer hält. Das haben Paare, die für immer zusammenbleiben, gemeinsam.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Seelenverwandtschaft und die Phasen einer spirituellen BeziehungSeelenverwandtschaft ist eine innige Bindung zwischen zwei Menschen. Doch bevor es für eine gemeinsame Zukunft reicht, durchleben Seelenverwandte oftmals viele Phasen. Was eine spirituelle Beziehung ausmacht und welche Phasen die Partner:innen erleben.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Prinzessin Mette-Marit hat Angst vor dem Auszug ihrer KinderIn einer neuen TV-Doku hat Prinzessin Mette-Marit eine ihrer größten Ängste offenbart. Sie habe 'totale Panik' davor, dass in naher Zukunft all ihre drei Kinder das gemeinsame Zuhause verlassen haben werden. Aktuell wohnt nur noch Prinz Sverre Magnus...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Ein Herz für Kinder: Rekordspendenbetrag bei GalaWährend der Gala im vergangenen Jahr kam eine unglaubliche Summe von 24 236 721 Euro zusammen. Das Beste: jeder Cent kommt an! Hilfe für diejenigen, die sich nicht selbst helfen können, sich nicht wehren können, oft niemanden haben, der sie beschützt: Kinder.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

'Ein Herz für Kinder': Johannes B. Kerner wird in arge Verlegenheit gebrachtDie Entertainment-News im GALA-Ticker: 'Ein Herz für Kinder'-Spendengala hält unerwartete Überraschung für Johannes B. Kerner bereit +++ Jürgen Drews steh...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Kinderarmut in Deutschland: Politische Antworten fehlenWenn Familien arm sind, können Kinder und Jugendliche oft nicht an Sport- und Freizeitaktivitäten oder Klassenreisen teilnehmen. Leben mehr als eine Million Kinder in Deutschland dauerhaft in Armut. Der Anteil armer Kinder und Jugendlicher ist laut Unicef seit einem Jahrzehnt unverändert hoch. Nach Ansicht des Hilfswerks fehlen in Deutschland politische Antworten und Prioritäten, um Kinderarmut messbar und dauerhaft zu senken.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »