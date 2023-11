Gletscherschmelze im Himalaya: Ein Dorf kämpft für seine Zukunft

An einem steilen Hang des Shisper-Gletschers, der sich durch das Hunza-Tal im gebirgigen Norden Pakistans zieht, misst Tariq Jamil die Eisbewegung und macht Fotos. Später erstellt er einen Bericht, der die Daten von Sensoren und einer weiteren Kamera enthält. Sie wurden in der Nähe des Gletschers installiert, um Jamils Dorf Hassanabad, das eine Stunde flussabwärts liegt, zu schützen.

Die Mission des 51-Jährigen: Er möchte die etwa 200 Familien in Hassanabad im Karakorum-Gebirge mobilisieren, um für die Zukunft ihres Dorfes zu kämpfen. Nach Angaben des Internationalen Zentrums für Integrierte Entwicklung in Bergregionen (ICIMOD) werden die Gletscher des Himalayas bis zum Ende des Jahrhunderts aufgrund der globalen Erderwärmung bis zu 75 Prozent ihres Eises verlieren. Wenn dadurch entstandene Gletscherseen überlaufen oder ihre Ufer instabil werden, kann das tödliche Überschwemmungen auslösen. Brücken und Gebäude können unterspülen und fruchtbares Land vernichtet werden





