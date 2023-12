Norman Reedus über seine Rolle als einziger Mann im Haus

Bereits seit sieben Jahren leben Norman Reedus, 54, und Diane Kruger, 47, zusammen. Töchterchen Nova macht ihr Glück perfekt. Für den Schauspieler ist das Familienleben umringt von Frauen allerdings nicht immer leicht, wie er im Interview mit 'Bild' zugibt. Denn er muss sich nicht nur mit Diane und Nova herumschlagen, auch Dianes Mutter Maria-Theresa mache ihm das Leben immer ein wenig komplizierter.

Doch der 'The Walking Dead'-Star hat seinen Frieden damit geschlossen, hauptsächlich der Hahn im Korb zu sein. Und er hat eine geschickte Art und Weise gefunden, damit umzugehen, so verrät er. 'Ich bin ja sozusagen von deutschen Frauen umringt. Diane, unsere Tochter Nova und Dianes Mutter, die Oma. Als einziger Mann im Haus bleibt mir eigentlich nur übrig, immer Ja zu sagen', lacht er





