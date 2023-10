YB 1:1: Trotz seines Tores steigt Ugrinic in Lugano verärgert in den Bus

Aus spitzem Winkel und via Pfosten trifft der YB-Mittelfeldspieler zum 1:0 gegen Lugano.Jean-Pierre Nsame sinkt auf die Knie, die Arme hebt er in die Höhe, die Fäuste ballt er. Der 30-Jährige macht den Anschein, als hätte er das 1:0 erzielt, aber was er so bejubelt, ist (nur) sein Assist für Filip Ugrinic.

Es gibt Torjäger, die einzig das Endprodukt sehen: Sie feiern sich selbst auch dann, wenn sie nach Vorlage des Mitspielers bloss einschieben mussten. Sie sind Ego-getrieben, was als Stürmer keine schlechte Eigenschaft ist.

Und es gibt Torjäger wie Nsame, die sich über Treffer der Kollegen genauso freuen können wie über die eigenen – selbst dann, wenn es sich dabei um einen direkten Konkurrenten um Einsatzzeit im Angriff handelt, wie dies der Kameruner im Falle von Cedric Itten schon mehrmals bewiesen hat. Torjäger auch, die eine Vorlage als gleichwertig ansehen wie einen eigenen Treffer. Auch das macht Nsame wertvoll für YB. headtopics.com

In Lugano läuft die 58. Minute, als Nsame auf die Knie sinkt. Soeben hat Ugrinic überlegt und aus spitzem Winkel einen der wenigen schön vorgetragenen Angriffe über Blum und Nsame mit dem 1:0 abgeschlossen. Für Ugrinic ist es der zweite Meisterschaftstreffer, der vierte insgesamt. Er hat damit das Total aus der vergangenen Saison schon übertroffen. Und setzt seinen Vorsatz, mehr Skorerpunkte zu sammeln, eindrücklich um.

Der 24-Jährige erklärt sich das auch mit dem Positionswechsel. Letzte Saison war da noch Fabian Rieder, der meist im zentralen offensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, Ugrinic musste auf die Seite ausweichen. Nun sagt er: «Im Zentrum fühle ich mich wohler, da habe ich mehr Einfluss aufs Spiel.»Ugrinics Tor reicht an diesem düsteren und nassen Nachmittag im Tessin vor nur 3556 Zuschauern nicht zum Sieg. headtopics.com

Ugrinic bricht den Bann: 1:0 für YBMit einem Dreifachwechsel reagierte Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti nach einer guten Stunde auf den bis dahin ungenügenden Auftritt seines Teams. Uran Bislimi, Jonathan Sabbatini und Renato Steffen kamen neu auf den Platz. Wenige Sekunden zuvor hatte Filip Ugrinic, mit seinem erst zweiten Saisontreffer, die Young Boys in Führung gebracht. Jean-Pierre Nsame, der den angeschlagenen Cedric Itten vertrat, hatte den Torschützen stark angespielt. Ugrinic nutzte dann den wenigen Platz, der ihm im Sechzehner blieb und verwertete via Innenpfosten zum 1:0. Amir Saipi im Lugano-Tor blieb ohne Abwehrchance. Cimignani mit dem AusgleichWas der erste Schritt zu einem weiteren Arbeitssieg für die Berner hätte sein können, erwies sich letztlich schlicht als notwendig, um zumindest einen Punkt aus dem Cornaredo mitzunehmen. Denn Croci-Tortis Dreifachwechsel fruchtete. So war es Steffen, der in der 78. Minute mit einem herrlichen Pass aus dem Mittelfeld heraus Aussenverteidiger Yanis Cimignani lancierte. Der 21-Jährige liess Janko mit einem Haken aussteigen und schlenzte die Kugel zum Ausgleich ins Netz. Ereignisarme 1. HalbzeitDas Spiel hatte weitestgehend mit Torchancen gegeizt, vor allem im 1 Weiterlesen ⮕

