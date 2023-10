Viel Kampf, keine Tore – Lugano und YB gehen torlos in die Pause

In der Champions League setzte es diese Woche erneut eine Niederlage ab. In der Meisterschaft kommt YB dafür immer besser in Fahrt. Mit einem Sieg gegen Lugano liegt heute sogar die Tabellenführung drin.

⚪⚫ 𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐠𝐨 🔥 Ecco la nostra formazione per la partita di Cornaredo contro lo Young Boys ⚽... und herzlich willkommen zum Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Lugano und YB. Mit einem Sieg im Tessin könnten die Berner heute punktemässig mit dem FCZ gleichziehen. Ob ihnen das gelingt? Hier bist du live dabei.

Keine Tore im Mitteldrittel: Der HCD führt weiterhin 2:1Der HC Davos auf Rang 7 in der Tabelle hat nur eines seiner letzten sechs Spielen gewonnen. Gelingt gegen den im Sturm arg gebeutelten Tabellenzwölften Biel der Befreiungsschlag? Weiterlesen ⮕

ZSC Lions gewinnen Spitzenspiel in Freiburg24 Stunden nach der Heimniederlage gegen Lugano gewinnen die ZSC Lions (2.) das Spitzenspiel in der… Weiterlesen ⮕

Während Gegner Lugano hadert: YB hat nach dem Europacup seit zwei Jahren nicht mehr verlorenAm Sonntag treffen die Young Boys auswärts auf den FC Lugano. Beide Teams haben unter der Woche im Europacup gespielt. Es kann nur einen Sieger geben. Weiterlesen ⮕

ZSC Lions verlieren gegen HC LuganoDer ZSC Lions verliert gegen den HC Lugano und verpasst die Chance auf ein besseres Resultat. Das Team von Trainer Marc Crawford kann keine konstante Leistung über 60 Minuten abrufen. Weiterlesen ⮕

– Abrashi: «Wie wir die drei Tore bekommen, ist zu einfach»GC verpasst den dritten Sieg in Serie: Auswärts beim FC St.Gallen unterliegen die Hoppers mit 1:3. Ndenge erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich. Weiterlesen ⮕

3 rote Karten und 8 Tore: Verrückter Nachmittag in MünchenDie Bayern drehen gegen Darmstadt in der 2. Halbzeit gewaltig auf. Mönchengladbach kommt zum ersten Heimsieg der Saison. Weiterlesen ⮕