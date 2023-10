ZSC Lions verlieren gegen HC Lugano

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieEndstation Niklas Schlegel: Der ehemalige ZSC-Keeper lässt im letzten Drittel nichts mehr anbrennen und pariert insgesamt 96,40 Prozent aller Schüsse. Hier scheitert Denis Hollenstein.Mission Flügel stutzen, lautete die Devise bei den ZSC Lions vor den Partien gegen das wiedererstarkte Lugano und Leader Freiburg.

Gegen Ajoie, Servette und Biel krempelte Crawford jeweils sämtliche Sturmformationen um, verlieh dem Team so neue Impulse. Stets gelang nach Rückständen die Wende. Dieses Mal verzichtet der Kanadier auf grössere Rochaden, dürfte aber in der zweiten Pause deutliche Worte gefunden haben.

