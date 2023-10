Weltbester Raclettekäse kommt aus dem Wallis und aus Obwalden

Die Juoren beurteilten die verschiedenen Raclette-Käse hinsichtlich Farbe, Haltbarkeit, Textur, Stärke und Aromen. (Bild: Raclette Suisse)

Degustiert wurden insgesamt 87 Käsesorten aus sieben verschiedenen Ländern, wie die Veranstalter mitteilen. Teilgenommen an der Weltmeisterschaft haben die Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Rumänien, Kanada und Grossbritannien.Hinter dem kanadischen Kandidaten verbirgt sich ein Exil-Walliser, der in Übersee Raclette-Käse herstellt.

Die Organisatoren hatten gehofft, auch Produzenten aus Japan, Brasilien und Argentinien ansprechen zu können, aber administrative Schwierigkeiten durchkreuzten diese Pläne.Die Juroren trafen sich bereits am 28. Oktober 2023 in einem Saal im Dorfzentrum von Morgins VS, um die verschiedenen Käselaibe zu degustieren. Diese waren in drei Kategorien eingeteilt: Rohmilch von der Alp, Rohmilch aus der Molkerei und andere Raclette-Käse. headtopics.com

In der Kategorie Rohmilchkäse ging der erste Platz an die Käserei «Le Pont» in Champéry VS und in der Kategorie alpine Rohmilch an die Alp «Tanay» in Vouvry VS. In der Kateogrie «andere Käse» gewann die Käserei «Seiler Sélection by Wyssmüller Maître Fromager» aus Giswil OW.Die Weltmeisterschaft zog mehr als 10'000 Besucherinnen und Besucher an.

Hinter den Kulissen waren ein Dutzend «Käse-Abstreifer» tätig. Diese Freiwilligen haben die anspruchsvolle Aufgabe, perfekte Raclettes herzustellen, insbesondere mit der richtigen Temperatur und ohne Verbrennungen auf der Oberseite.

