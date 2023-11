In einer Kategorie an der ersten Raclette-Weltmeisterschaft hat die Obwaldner Käserei Seiler die Nase vorn.Audio Der Marathon in Luzern: Ein Volksfest bei bestem Wetter in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 25 Minuten 57 Sekunden.vom 26.10.2023

TAGESANZEİGER: Raclette-Weltmeisterschaft: Der beste Raclettekäse kommt aus dem Wallis und aus ObwaldenIm Wallis sind Käsesorten aus der Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Rumänien, Kanada und Grossbritannien degustiert worden. Die Weltmeisterschaft zog 10'000 Besucherinnen und Besucher an.

