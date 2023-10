Bester Raclettekäse kommt aus dem Wallis und aus Obwalden

87 Produzentinnen haben ihren Käse bei dieser ersten Raclette-Weltmeisterschaft vorgestellt. - keystoneDer Käse wurde nach Textur, Aussehen, Aroma, Gesamteindruck und Geschmack bewertet, wie es hiess.

In der Kategorie Rohmilchkäse ging der erste Platz an die Käserei «Le Pont» in Champéry VS und in der Kategorie alpine Rohmilch an die Alp «Tanay» in Vouvry VS. In der Kateogrie «andere Käse» gewann die Käserei «Seiler Sélection by Wyssmüller Maître Fromager» aus Giswil OW.

HCD leiht Verteidiger Guebey ausDer HC Davos hat aufgrund von Verletzungen und Sperren den Verteidiger Enzo Guebey von den ZSC Lions ausgeliehen. Beide Teams sind momentan nicht in bester Form. Weiterlesen ⮕

Bei Hinterrhein: Auto kommt auf vereister Strasse ins Rutschen und überschlägt sichAm Samstagmorgen hat sich auf der Autostrasse A13 bei Hinterrhein ein Unfall ereignet. Dabei geriet ein 19-Jähriger mit seinem Auto über den Strassenrand und überschlug sich. Weiterlesen ⮕

Odermatt liegt lange vorn, kommt aber nicht an Schwarz heranMarco Odermatt belegt im Sölden-Riesenslalom den 2. Zwischenrang im 1. Lauf. Weiterlesen ⮕

Israel-News: USA und iranische Milizen beschiessen einander – kommt es zur Eskalation?Nach Attacken auf amerikanische Militärstützpunkte reagieren die USA mit Luftschlägen gegen iranische Ziele in Syrien. Weiterlesen ⮕

Tagestipp: «Día de Muertos»: Ein Wochenende für die TotenDie mexikanische Tradition des Totenfests kommt nach Bern – genauer gesagt ins Bernische Historische Museum. Weiterlesen ⮕

Kantonspolizei Bern: Präventionskampagne zum Tag des EinbruchschutzesAm kommenden Montag findet der diesjährige Nationale Tag des Einbruchschutzes statt. Weiterlesen ⮕