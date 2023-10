Der beste Raclette kommt aus dem Wallis und aus Obwalden

Haben wir es doch gewusst: Der beste Raclettekäse kommt aus der Schweiz, genauer aus Champéry und Vouvry im Wallis und Giswil in Obwalden. Zwei Käsereien und eine Alp haben in drei verschiedenen Kategorien die Raclette-Weltmeisterschaft gewonnen. Degustiert wurden insgesamt 87 Käsesorten aus sieben verschiedenen Ländern, wie die Veranstalter mitteilen.

Es geht auch exotischTeilgenommen an der Weltmeisterschaft haben neben der Schweiz auch Frankreich, Italien, Belgien sowie die Länder Rumänien, Kanada und Grossbritannien, wo man bei Käselaiben keine Racletteproduzenten vermuten würde. Immerhin: Hinter dem kanadischen Kandidaten verbirgt sich ein Exil-Walliser, der in Übersee Raclettekäse herstellt.

Und es wäre noch exotischer gegangen: Die Organisatoren hatten gehofft, auch Produzenten aus Japan, Brasilien und Argentinien ansprechen zu können, aber administrative Schwierigkeiten durchkreuzten diese Pläne. headtopics.com

Bester Käse kommt aus der SchweizAllerdings muss man sagen, dass der Wettbewerb zwar in der Schweiz, aber nicht auf neutralem Boden durchgeführt wurde: Die Juroren trafen sich in einem Saal im Dorfzentrum von Morgins (VS), um die verschiedenen Käselaibe zu degustieren. Diese waren in drei Kategorien eingeteilt: Rohmilch von der Alp, Rohmilch aus der Molkerei und andere Raclettekäse.

Immerhin war die Jury bunt durchmischt. Sie setzte sich aus 50 Experten und Konsumentinnen zusammen. Und traf in einem ersten Schritt eine Auswahl von 20 Prozent. Diese ausgewählten Produkte wurden dann von acht international anerkannten Juroren bewertet. Farbe, Haltbarkeit, Textur, Stärke, Aromen – nichts wurde dem Zufall überlassen. headtopics.com

In der Kategorie Rohmilchkäse ging der erste Platz an die Käserei «Le Pont» in Champéry (VS) und in der Kategorie alpine Rohmilch an die Alp «Tanay» in Vouvry (VS). In der Kategorie «andere Käse» gewann die Käserei «Seiler Sélection by Wyssmüller Maître Fromager» aus Giswil (OW).

