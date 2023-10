Formel 1: Verstappen gewinnt in Mexiko – Perez nach Unfall out

Sein Teamkollege Sergio Perez scheidet beim Heimrennen in Kurve eins aus.. Perez dreht sich, schafft es zwar an die Box, muss dort das Auto aber abstellen. Der Profiteur ist Verstappen, der die Führung übernimmt und sich sofort absetzt.Ferrari

-Piloten an der Spitze setzen anders als Verstappen auf eine Ein-Stopp-Strategie. Der Holländer pflügt auf den frischen Reifen aber durchs Feld und holt binnen weniger Runden wieder zu Leclerc auf.Kurz vor der Hälfte der Renndistanz sorgt Kevin Magnussen für einen Schreck. Der Däne verunfallt in der schnellen Kurve neun schwer. Er kann sich zwar aus seinem völlig zerstörten Auto befreien, ist aber sichtlich mitgenommen.

Danach zieht sich das Rennen an der Spitze auseinander, Verstappen lässt die Konkurrenz alt aussehen. Hamilton hält sich trotz abbauender Reifen vor den beiden

