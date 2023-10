Das Podest Top und flop bei Red-Bull-Blitzstart Sie hatten nur die Startplätze 3 (Max Verstappen) und 5 (Sergio Perez), trotzdem griffen die Red-Bull-Piloten bis zur 1. Kurve nach einer Doppelführung. Weltmeister Verstappen gelang es, zwischen den vor ihm gestarteten Ferraris von Charles Leclerc und Carlos Sainz hindurchzupreschen.

Dagegen wurde Perez vom neben ihm fahrenden Leclerc touchiert und flog in der 1. Kurve ab. An der Red-Bull-Box wurde der Wagen des Mexikaners noch begutachtet – doch das Heimrennen war für den 33-Jährigen zur Enttäuschung des Publikums zu Ende. Perez' 2. WM-Rang ist mehr denn je in Gefahr.

01:30 Video Perez fliegt schon in der 1. Kurve ab Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. Verstappen fuhr dagegen fast spielerisch leicht zum 16. Saisonsieg (im 19. Rennen). Damit verbesserte der 26-Jährige seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr (15 Siege) und triumphierte zum 5. Mal in Mexiko. Auch Pech beim Reifenwechsel und ein Restart des Rennens brachten ihn nicht aus der Ruhe. headtopics.com

Unterbruch nach Magnussen-Crash Nach knapp der Hälfte des Rennens war nämlich Kevin Magnussen – möglicherweise wegen eines Defekts – in die Streckenbegrenzung gerast. Aus seinem Boliden zuckten Flammen, das Rennen wurde abgebrochen – Pech für jene, die kurz zuvor zum Reifenwechsel an die Box gefahren waren.

01:04 Video Rote Flagge nach heftigem Magnussen-Crash Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. Glück für Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, der dank dem «Gratiswechsel» auf Rang 3 vorstiess, wenige Runden später Leclerc überholte und Platz 2 ins Ziel brachte. Der Rekordweltmeister egalisierte damit sein Saison-Bestergebnis vom GP Australien Anfang April. headtopics.com

