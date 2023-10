Landwirte und Landwirtinnen erhalten Fachausweis

Am BBZN in Hohenrain und am LZ Liebegg in Gränichen haben Landwirte und Landwirtinnen zum Abschluss der Betriebsleiterschule den Eidgenössischen Fachausweis erhalten.

Die jungen Berufsleute dürfen sich jetzt «Betriebsleiter/in Landwirtschaft» nennen und in Zukunft auch selber Lernende ausbilden. Im Rahmen der modularen Ausbildung haben sie während ein bis zwei Jahren verschiedene Pflichtmodule besucht und ihre Kenntnisse in Wahlmodulen vertieft und sich spezialisiert. Wichtiger Bestandteil der BLS ist auch der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden oder mit den Referenten. Am BBZN erhält dieser Erfahrungsaustausch gemäss Stefan Moser, Lehrer und Berater, ein besonderes Gewicht.

Eine georgische Delegation erkundete die Schweizer Landwirtschaft, um wertvolle Erkenntnisse für die Modernisierung der eigenen Agrarbranche zu sammeln, insbesondere im Bereich der Weidewirtschaft. Trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen wollen sie die gewonnenen Erfahrungen zur Weiterentwicklung der georgischen Landwirtschaft nutzen.Wenn die Jahreszeit wechselt, muss auch die Strategie auf der Weide angepasst werden. Francesco De Benedetto weiss, worauf dabei geachtet werden muss. headtopics.com

