Wegen US-Importstopp für Augentropfen: Similasan streicht in Jonen 27 Stellen

machten die AZ und Tele M1 publik, dass Similasan keine homöopathischen Augentropfen mehr in die USA liefern darf.

Die amerikanische Heilmittelbehörde FDA hatte einen Importstopp verhängt, in einem «Warning Letter» wurden Verstösse gegen international festgelegte Standards zur Heilmittelproduktion aufgelistet. Erst wenn diese behoben seien, könne das Importverbot aufgehoben werden, hiess es in dem Schreiben.

Für Similasan hatte dies massive Konsequenzen, gemäss einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Jonen kam es in den USA zu Umsatzeinbussen von rund 90 Prozent. Dies hat Auswirkungen auf die ganze Similasan-Gruppe, weil der US-Markt das wichtigste Auslandsgeschäft der Firma ist. Der Homöopathie-Spezialist beantragte Kurzarbeit für jene Mitarbeitenden, die Produkte für die USA herstellen – dies sei von der zuständigen Behörde jedoch abgelehnt worden.

Similasan kündigt an, die Betroffenen individuell zu begleiten und den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich durchzuführen. Der Entscheid ist das Ergebnis eines Konsultationsverfahrens, das am 13. Oktober gestartet wurde. Schon zuvor hatte Similasan der US-Arzneimittelbehörde sämtliche im «Warning Letter» aufgeführten Fragen fristgerecht beantwortet.

Weiter schreibt Similasan, die in den USA aufgeworfenen Aspekte zu Produkten und Herstellungseinrichtungen seien «nicht auf Qualitäts- und Sicherheitsmängel zurückzuführen, sondern hauptsächlich auf die Regulatorik». Die Produktionsstätte von Similasan in Jonen werde jedes Jahr von Behörden, Institutionen oder privaten Anbietern auditiert. Die Qualität und Sicherheit der Similasan-Produkte seien dabei nie beanstandet worden.

