Lebenslange Haft für ehemaligen kolumbianischen Soldaten wegen Mordanschlag auf haitianischen Präsidenten

Ein ehemaliger kolumbianischer Soldat ist für seine Beteiligung an dem Mordanschlag auf den haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse vor gut zwei Jahren in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden.in Miami am Freitag, wie die Zeitung «Miami Herald» berichtete. Rivera Garcia hatte sich zuvor schuldig bekannt und mit den Ermittlern kooperiert. Medienberichten zufolge hofft er nun, dass seinemit zwölf Schüssen getötet worden.

Nach Ermittlungen der Behörden in Haiti und den USA führten rund 20 kolumbianische Söldner im Auftrag mehrerer Hintermänner die Tat aus.Die US-Ermittler gehen davon aus, dass der Plan ursprünglich lautete, Moïse zu entführen. Geklärt sind die Hintergründe der Tat noch immer nicht. Mehr als 40 Verdächtige wurden in Haiti festgenommen, darunter 18 Kolumbianer und der Chef von Moïses Palastwache.

