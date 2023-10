Von wegen «Asylchaos»: Das könnten unsere Nachbarländer von der Schweiz lernen

Trotz Forderungen nach einer härteren Asylpolitik macht die Schweiz in diesem Bereich vieles besser als die Nachbarn. Eine kleine Analyse.An der Front macht sich Kriegsmüdigkeit breit: «Wenn wir nicht kämpfen, wird es auch niemand anders tun»

Kindstötung: Co-Geschäftsleiter von Cerebral Schweiz erklärt, warum sich Eltern von schwerbehinderten Kindern oft alleingelassen fühlenFür Konrad Stokar von der Vereinigung Cerebral Schweiz ist klar: Töten darf niemals ein Ausweg sein. Leider hätten Eltern von Kindern mit schwerer Behinderung oft weder die Zeit noch die Kraft, sich passende Hilfsangebote zu suchen.

Wetter: Sturmböen von über 100 km/h fegen über die SchweizYusuf sorgte am Mittwoch für kräftige Winde. Der Donnerstag geht regnerisch, aber mild weiter.

Regulierung von Fintech-Unternehmen in der Schweiz: Wie man mit einem technologieneutralen Ansatz technologiekompetent sein kann BRIGITTA GYOERFI, Innovation Strategist,...

Künstliche Intelligenz wird in der Schweiz rege genutzt – doch das Vertrauen ist noch geringBereits jede sechste Person in der Schweiz nutzt künstliche Intelligenz. Es herrscht jedoch eine grosse Skepsis vor, was den Umgang mit Daten betrifft.

Zunahme von Anfeindungen gegen Juden in der Schweiz nach den Terroranschlägen der HamasNach den Terroranschlägen der Hamas in Israel am 7. Oktober nehmen auch die Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden in der Schweiz zu. Die Basler Regierung hat das Sicherheitsdispositiv zum Schutz der jüdischen Bevölkerung erhöht.

Christian Stucki wird zum „Springerkönig" von Lidl SchweizLidl Schweiz setzt die Zusammenarbeit mit dem Schwinger Christian Stucki fort, auch nach seinem Rücktritt vom Schwingsport. Stucki wird nun in verschiedenen Arbeitsrollen beim Detailhändler tätig sein, darunter als Frischebeauftragter, Lagerist und Produktetester.