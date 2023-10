Novartis erhebt Vorwürfe gegen Takeda wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen

die rechtlichen Schritte bestätigt, hiess es in dem Artikel weiter. «Wir haben Novartis mehrfach mitgeteilt, dass Takeda die Angelegenheit aktiv untersucht», wurde ein Sprecher von Takeda zitiert.

Ein Sprecher von Novartis wiederum habe gegenüber Nikkei erklärt, dass das Unternehmen «die Vertraulichkeit und Sicherheit unserer firmeneigenen Informationen ernst nimmt und die notwendigen Schritte unternehmen wird, um diese Informationen vor einer unangemessenen Weitergabe oder Verwendung zu schützen.»

Der ehemalige Novartis-Mitarbeiter übertrug der Beschwerde zufolge einen Monat vor seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen im Mai rund 10'000 interne Dateien auf seine persönliche E-Mail-Adresse. Zu den Dokumenten gehörten Vertriebs-, technische und finanzielle Daten, heisse es in der Beschwerde an das Gericht. Der Mitarbeiter habe im Juli dann zu Takeda gewechselt, so Novartis in der Beschwerde. headtopics.com

