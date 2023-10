US-Kongressabgeordneter George Santos wegen Betrugs und Diebstahls angeklagt

Der US-Kongressabgeordnete George Santos soll sich im Wahlkampf Geld von Spenderinnen und Spendern mit falschen Angaben erschlichen haben. - Aaron Schwartz/XinHua/dpa

Der wegen Betrugs und Diebstahls angeklagte republikanische US-Abgeordnete George Santos muss sich vor Gericht verantworten. Richterin Joanna Seybert legte den Prozessauftakt auf den 9. September 2024, wie das Gericht in New York am Freitag mitteilte.Weiterhin wird Santos die Fälschung von Unterlagen zur Behinderung der FEC, Verschwörung gegen die USA, Betrug, schwerer Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und Diebstahl öffentlicher Gelder vorgeworfen.

