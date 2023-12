Schweizer Nutztierärzte kämpfen mit Lieferengpässen bei Tierarzneimitteln

Die Schweizer Nutztierärzte kämpfen derzeit mit einem Problem, über das wir bereits mehrfach berichtet haben. Wichtige Tierarzneimittel sind nicht oder kaum zu bekommen. Zwei Beispiele: Nach den Kalziuminfusionen, an denen es bereits seit dem Sommer mangelt, geht nun auch Selen aus. einzureichen. «Liefer- und Versorgungsengpässe bei Tierarzneimitteln (TAM) haben in den letzten Jahren zugenommen.

Die Tierarztpraxen können auf die Mangellagen nicht rechtzeitig reagieren, weil es keinen Überblick über Beginn und Dauer der Engpässe gibt», schreibt er in seiner Begründung.die Schaffung einer obligatorischen Meldestelle für TAM analog der Humanarzneimittel empfohlen. «Bisher hat das BWL keine solche Meldestelle umgesetzt», moniert Martin Haab. Bei den Humanarzneimitteln werde die bestehende Meldeplattform durch eine moderne Variante abgelöst. Die TAM sollen dieselbe Lösung erhalte





