Olaf Scholz und die düstere Aussicht

Die SPD erreicht mickrige 15 Prozent, nur jeder fünfte Deutsche ist mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden – trotzdem spricht Olaf Scholz von seiner «Wiederwahl» In einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, wanderte ein Bundeskanzler durch einen finsteren Wald … Der Ausblick für Olaf Scholz (SPD) ist derzeit in der Tat eher düster als märchenhaft.

In seinem Innenhof steht eine halbtote Weihnachtstanne, die in Wirklichkeit eineist, seine Regierungskoalition hat gerade einen Haushalt für 2024 beschlossen, der mit einem wirren Massnahmenmix die Inflation ankurbelt, Bauern auf die Strassen treibt und mit weiteren Notständen droht, und auf den Fluren im Reichstag wird über Neuwahlen im kommenden Jahr spekuliert.Wenn man die Augen ganz fest zukneift und im Kreuzworträtsel die Lösung für «Norwegischer Königsname mit vier Buchstaben» weis





Olaf Scholz und das Urteil gegen seine SchuldentöpfeDas Urteil gegen seine Schuldentöpfe trifft Olaf Scholz hart, weil es die Erzählung durchkreuzt, die der deutsche Kanzler von sich verbreitet: die eines Profis, der für alles einen Plan hat.

Der Hamas-Freund im deutschen Kanzleramt: Olaf Scholz empfängt Recep Tayyip Erdogan in BerlinDer türkische Präsident hat in Berlin den deutschen Kanzler getroffen. Dabei griff Erdogan die Israeli nochmals scharf an. Seinen Faschismus- und Genozid-Vorwurf an die Adresse des jüdischen Staates wiederholte er allerdings nicht.

Autoritäres Gedankengut am SPD-Parteitag: Kanzler Scholz demaskiert sich als Anti-Demokrat. Er entscheidet, wer wie denken darfGanz begeistert sind die Sozialdemokraten von ihrem Olaf. Minutenlang spendeten sie dem Kanzler Beifall. Damit bejubelte der SPD-Parteitag aber auch eine Aussage, die zeigt, was Olaf Scholz von Demokratie hält: Nicht viel. Denn er (oder die Partei oder die Regierung) entscheidet, was ein Bürger denken darf.

Klimakonferenz in Dubai: Daheim sind die Kassen leer, aber fürs Klima macht Olaf Scholz weiter Milliarden lockerEine Klimakonferenz im Lande eines der größten Produzenten von fossilen Brennstoffen. Ein Hohn, aber verständlich, denn während Europa eingeschneit wird, kann man in Dubai am Strand eine Vorschau von der Klimakrise live erleben.

