Enttäuschung bei der Schweizer Nationalmannschaft

Wieder enttäuschte Schweizer Gesichter: Ruben Vargas kann nicht fassen, gaben er und seine Kollegen erneut die Führung her.Es ist 22.41 Uhr, als feststeht: Ja, die Schweizer Nationalmannschaft wird nächsten Sommer an der EM in Deutschland spielen. Wer auf das Spielfeld schaut, sieht es den Reaktionen der Spieler nicht an. Das Ganze sieht aus, wie es halt nach einem 1:1 gegen einen Gegner der Gewichtsklasse von Kosovo aussieht. Es wird ein wenig abgeklatscht. Es wird vor allem viel diskutiert.

Freude? Eher verhalten. Ein paar Spieler umarmen sich. Trainer Murat Yakin bedankt sich bei allen – und redet danach länger mit Captain Granit Xhaka und Abwehrchef Manuel Akanji. Die Schweizer Nationalmannschaft qualifiziert sich für ein grosses Turnier. Und irgendwie ist niemand so richtig zufrieden. Das kann man natürlich auch einmal positiv sehen: So gross sind die Schweizer also geworden, dass nach dem Erreichen einer Endrunde die Stilfrage gestellt wird. Aber diese Schweizer Mannschaft muss sich diese Fragen gefallen lassen. Weil sie an sich selber hohe Ansprüche stell





