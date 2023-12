Hanfmedizin: Wunderheilungen und Hoffnung für schwerstkranke Patienten

Das alte Sprichwort „Todgesagte leben länger“ stimmt tendenziell nicht: Sie sterben vielleicht noch nicht sofort aber doch schneller als die meisten anderen. Dennoch gibt es Ausnahmen, die dann von Ohr zu Ohr getragen werden: Hoffnungslose Fälle haben auf dem Sterbebett gekämpft und sind wieder aufgestanden, um weiter zu leben, als wäre nichts gewesen. Viele dieser Wunderheilungen werden seit vielen Jahren auf Hanfmedizin zurückgeführt und auch öffentlich wahrgenommen.

Rick Simpson will mit seinem Hanfölextrakt Menschen sicher vom Krebs heilen können sowie viele Menschen davon berichten, wie sie allein durch den Hanf dem Tod ein Schnippchen schlagen konnten. Das sind die Extrembeispiele von denen unter Schizophrenen, Epileptikern, ADHS Patienten, Schmerzpatienten und anderen schwerstkranken Patienten viele ebenfalls von der wundersamen Wirkung berichten können, ohne dass sie ansonsten direkt gestorben wären. Es gibt jedoch viele weitere weniger schwerwiegende Erkrankungen, die jedoch die Lebensqualität oder auch -Erwartung beträchtlich mindern könne





Deutschland lebt im Medizinalcannabis ÜberschussWer bereits in den Jahren 2017 und 2018 Cannabis als Medizin verordnet bekam, erinnert sich sicher noch daran, dass Cannabismedikamente manchmal Mangelware gewesen sind. Von der Auswahl, die wir jetzt in den Apotheken finden, konnte man damals nur träumen. Heute ist das anders. Manche auf Cannabis spezialisierte Apotheke führt ein riesiges Sortiment von Blüten und anderen Cannabismedikamenten, sodass unerfahrene Patienten sich kaum orientieren und für sich das passende finden können. Tatsächlich ist das Überangebot an medizinischem Cannabis so groß, dass eine große Menge davon nie einen Patienten erreicht, sondern vernichtet werden muss.Nach wie vor produziert Deutschland selbst nur einen Bruchteil der Mengen Cannabis, die die Patienten für die Behandlung ihrer Beschwerden benötigen. Der Großteil wird importiert und stammt aus Ländern, die in der Kultivierung fleißiger sind, wie die Niederlande,Im Jahr 2022 wurden knapp 23 Tonnen eingeführt – Deutschland lebt im Medizinalcannabis Überschuss

