Schweinehalter wegen Verstößen gegen Tierschutzgesetz verurteilt

Insgesamt 17'700 Franken plus Verfahrenskosten muss ein 33-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Oberuzwil in der Region Untertoggenburg bezahlen, schreibt das «tagblatt.ch». Der Schweinehalter hat mehrfach vorsätzlich gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchengesetz verstossen, und dies nicht zum ersten Mal. Laut dem «tagblatt.

ch» wurde der Landwirt schon einmal wegen ähnlichen Vergehen verurteilt und «dennoch haben sich die Zustände in der Tierhaltung nicht merklich verbessert», schreibt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Die Strafe gegen den Landwirt sei aus diesem Grund unbedingt zu stellen. Bisher ist der Strafbefehl noch nicht rechtskräftig





Rorschacher Stadtpräsident legt Berufung gegen Verurteilung einAn einer Informationsveranstaltung der Stadt Rorschach Ende März 2022 sagte Präsident Robert Raths zu einem heute 46-jährigen Mann, er habe Hausverbot. Weil dies nicht stimmt, sprach das Kreisgericht Rorschach Raths Anfang Dezember schuldig. Neben der bedingten Geldstrafe muss Raths eine Entschädigung von knapp 4000 Franken bezahlen. Doch Raths will das Urteil des Kreisgerichts nicht akzeptieren und zieht es an die nächste Instanz weiter. Dies bestätigt auf Anfrage sein Verteidiger, der St. Galler Anwalt Walter Locher

Henry Kissinger: Ein umstrittener DiplomatHenry Kissinger, der berühmte US-Diplomat, ist gestorben. Er wurde sowohl bewundert als auch verachtet. Ein Blick auf seine politische Karriere, insbesondere den Vietnam-Krieg und Kambodscha.

Ein Luftfahrtmagazin verabschiedet sich nach 63 JahrenEnde des Jahres muss die das Luftfahrt-Magazin Jetstream eingestellt werden. Redaktions- und ein Gründungsmitglieder blicken auf 63 Jahre zurück.

Ein langjähriger Beirat der LZ-Weihnachtsaktion berichtetDer Wolhuser Hans Bucher war fast 50 Jahre im öffentlichen Dienst tätig. Und viele Jahre auch im Beirat der LZ-Weihnachtsaktion. Im Interview berichtet er, wie er seine Arbeit erlebt hat. Auch diejenige mit Menschen, die manchmal schwierig sind.

Matt Bernstein: Ein Star in der LGBTIQ+-CommunityMatt Bernstein, ein 25-jähriger US-Amerikaner, hat sich in der LGBTIQ+-Community zu einem Star entwickelt. Über 1,5 Millionen Personen folgen ihm auf Instagram.

Seilziehen um UNRWA-Gelder: Angriff gescheitert – doch ein doppelter Streit um die Entwicklungshilfe bahnt sich anAusgerechnet ein vergleichsweise kleiner Posten in der Budgetdebatte katapultiert die Schweiz international in die Schlagzeilen: Es geht um 20 Millionen Franken für das Palästinenserhilfswerk UNRWA, welche die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat streichen wollte.

