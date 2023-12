CGTN startet 24-stündiges Non-Stop-Livestreaming-Event zum Jahreswechsel

Zum Abschied des Jahres 2023 und zur Begrüßung des Jahres 2024 startet CGTN am Sonntag in sieben Städten weltweit ein 24-stündiges Non-Stop-Livestreaming-Event „Read a Poem", um das neue Jahr mit Freunden und Familie aus aller Welt einzuläuten. Die 24-stündige Veranstaltung beginnt um 08:00 Uhr GMT (16:00 Uhr Peking-Zeit) mit Gästen in Sydney, Xi'an, Changsha, Almaty, Kairo, Paris und Mexiko-Stadt.

Die Einwohner dieser sieben Städte werden eingeladen, auf Sendung zu gehen und über ihre Neujahrsvorsätze zu sprechen, Gedichte zu rezitieren oder anderen vor unserer Streaming-Kamera gute Wünsche zu übermitteln. Bei Treffen mit Auslandschinesen und Einheimischen in Sydney können wir auf das neue Jahr anstoßen und gleichzeitig die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der chinesischen und der australischen Kultur erkunden. Neben der Vorfreude auf den ersten Morgen des Jahres 2024 werden wir auch das berühmte Silvesterfeuerwerk der Stadt genieße





