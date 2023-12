Ein langjähriger Beirat der LZ-Weihnachtsaktion berichtet:«Das hat mich durchaus auch belastet» Der Wolhuser Hans Bucher war fast 50 Jahre im öffentlichen Dienst tätig. Und viele Jahre auch im Beirat der LZ-Weihnachtsaktion. Im Interview berichtet er, wie er seine Arbeit erlebt hat. Auch diejenige mit Menschen, die manchmal schwierig sind.

Hans Bucher, nach fast 50 Jahren sozialer Tätigkeit, davon 19 Jahre als Beirat der LZ-Weihnachtsaktion: Wie würden Sie den Antrieb dafür auf den Punkt bringen? Hans Bucher: Ich liebe den Kontakt mit Menschen. Und wenn ich helfen kann, dass sich eine schwierige Situation zum Positiven wendet, ist das ein sehr schönes Gefühl. Aber gerade diese Situationen bringen es ja mit sich, dass die Kontakte selber oft schwierig sind. Vielleicht auch mit schwierigen Menschen.Es stimmt schon, dass der Kontext dieser Begegnungen zunächst meistens ein negativer ist. Das hat mich durchaus auch belastet. Etwa wenn Situationen fast ausweglos scheinen. Oder wenn Kinder involviert sind.Situationen und Menschen zu akzeptieren, wie sie sin





LuzernerZeitung » / 🏆 28. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zwei Obwaldner Kinder leiden an tückischem Gendefekt - die LZ-Weihnachtsaktion hilft der FamilieDie Obwaldner Kinder Janis und Elena leiden an einer sehr seltenen, genetisch bedingten Beeinträchtigung. Wir unterstützen die Familie.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Quickline bietet zwei Jahre kostenlose Handy-Abos am Black FridayQuickline sorgte mit seinem Black-Friday-Angebot für Aufsehen - zwei Jahre Handy-Abo geschenkt. Eigentlich hätte die Aktion bis zum 27. November laufen sollen, am 22. November war das Angebot allerdings bereits nicht mehr verfügbar.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Jugendliche nutzen Handy knapp drei JahreSchweizer Jugendliche nutzen ihr Smartphone knapp drei Jahre, bevor sie es ersetzen. Obwohl die technischen Eigenschaften und der Preis für Jugendliche nach wie vor zentral sind beim Handykauf, gewinnen auch nachhaltige Kriterien an Bedeutung. Das Thema Nachhaltigkeit wird auch bei Jugendlichen in der Schweiz immer wichtiger.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

«Mir ist ein Steinchen vom Herzen gefallen»: Der St.Galler Casino-Direktor kann für die nächsten 20 Jahre planenErleichterung, Freude, Zukunftspläne: Die Betreiber des Casinos St.Gallen freuen sich, dass sie die Konzession für den Spielbetrieb für die nächsten zwanzig Jahre erhalten haben. Im Interview spricht Direktor Richard Frehner über den schwierigen Casino-Markt, das neue Unterhaltungsangebot und darüber, wie er sein Casino fit für die nächsten zwanzig Jahre machen will.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

– Junge Luzernerin leidet an krasser psychischer Krankheit: Wir unterstützen ihren Kampf dagegenLZ-Weihnachtsaktion: Die Luzernerin Nora leidet an Borderline, einer Persönlichkeitsstörung, die mit extremen Tiefs verbunden ist. Doch sie kämpft dagegen an.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Der SCB bezwingt Lugano: Die Legende mag nicht feiern – also springt der SC Bern einBeim 4:2 über den HCLugano feiert der scbern_news den zweiten Sieg en suite. Es ist das Geschenk für BeatGerber, dessen Nummer vor dem Spiel unter das Hallendach gezogen wird.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »