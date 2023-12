Seilziehen um UNRWA-Gelder: Angriff gescheitert – doch ein doppelter Streit um die Entwicklungshilfe bahnt sich an. Ausgerechnet ein vergleichsweise kleiner Posten in der Budgetdebatte katapultiert die Schweiz international in die Schlagzeilen: Es geht um 20 Millionen Franken für das Palästinenserhilfswerk UNRWA, welche die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat streichen wollte. Ein politisches Zeichen sollte es sein – so die Absicht.

Noch am Mittwochmorgen fand der Vorschlag im Nationalrat erneut eine Mehrheit. UNRWA-Mitarbeitende hätten Terror gegen Israel verherrlicht, sagen die Befürworter unter anderem. Der Ständerat lehnte die Kürzung jedoch ebenso wie der Bundesrat ab. Deshalb musste ein Kompromiss her. Über diesen wird zwar erst am Donnerstag abgestimmt, doch klar ist bereits: Der Versuch, die UNRWA direkt ins Visier zu nehmen, ist gescheitert. Der Kompromiss sieht vor, dass das Budget für humanitäre Aktionen um 10 Millionen Franken auf 419 Millionen gekürzt wird. Das Parlament lässt es dabei offen, wo genau gespart werden soll





