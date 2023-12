Matt Bernstein: Ein Star in der LGBTIQ+-Community

Seine Posts lesen auch diejenigen, die etablierte Medien kaum mehr zu erreichen vermögen: Matt Bernstein und SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser machen Selfies. Matt Bernstein sitzt im Backstagebereich des Zürcher Jugendzentrums Dynamo. Draussen im Saal warten rund 200 grösstenteils jüngere Personen auf seinen Auftritt. Er kann nicht glauben, dass es hier in der Schweiz Menschen gibt, die ihn, den 25-jährigen US-Amerikaner, der erst einmal in Europa war, sehen möchten.

«Als Kind wollte ich vor allem eines: streiten», sagt er und lacht. «Meine Eltern meinten stets, dass ich Anwalt werden sollte. Daraus ist nichts geworden, aber das, was ich jetzt mache, erlaubt mir auch, dauernd zu diskutieren und zu streiten.» Das kommt offenkundig gut an. Gerade in der LGBTIQ+-Community hat sich Bernstein – Eigenbezeichnung: «Nischenbekanntheit aus dem Internet» – in den vergangenen Jahren zu einem Star entwickelt. Über 1,5 Millionen Personen folgen dem New Yorker, der sich selbst auf Instagram als «freundlichen, schwulen Juden mit sehr langen Nägeln» beschreib





