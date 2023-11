Schnellverfahren für Asylsuchende aus Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen

Innerhalb von 24 Stunden sollen Flüchtlinge aus Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen einen Bescheid erhalten. Die Justizministerin erhofft sich davon weniger Gesuche.Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider bei ihrem Besuch in Chiasso, wo viele Asylsuchende ankommen.Das Asylsystem ist stark ausgelastet. Nun will Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP), dass ein Teil der Gesuche in einem Schnellverfahren behandelt wird: In Zürich werden zurzeit 24-Stunden-Verfahren getestet.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) bestätigt auf Anfrage dieser Redaktion, dass vergangene Woche ein Pilotversuch begonnen hat. Er dauert bis Ende Februar 2024. Das Ziel: Sämtliche Arbeitsschritte, die für den Asylentscheid relevant sind, sollen am ersten Tag nach der Ankunft in der Schweiz durchgeführt werden. Solche Schnellverfahren werden für Personen aus Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen angewand





