Links-Grün unterstützt Marianne Binder und Tiana Moser bei den Ständeratswahlen

Dank tatkräftiger Unterstützung von Links-Grün wurden Marianne Binder (Mitte) im Aargau und Tiana Moser (GLP) in Zürich in den Ständerat gewählt. Was erhofft man sich bei der SP und den Grünen von der Schützenhilfe? Am Sonntag hat von A bis Z alles geklappt. Die Taktik von Links-Grün ist bei den Ständeratswahlen sowohl im Kanton Aargau als auch im Kanton Zürich voll aufgegangen.

Mit geeinten Kräften haben SP und Grüne mithilfe weiterer Parteien im zweiten Wahlgang jeweils den Kandidaten der SVP verhindern können. Schaut man sich ein Modell vom Peter Moser an, dem langjährigen Leiter Analyse des statistischen Amtes des Kantons Zürich, zeigt sich, dass 51 Prozent der Stimmen für Tiana Moser aus dem Lager der SP (39 Prozent) und der Grünen (12 Prozent) stammen. Bei SVP-Politiker Gregor Rutz kommen fast 90 Prozent der Stimmen von Wählenden der eigenen Partei (68 Prozent) und der FDP (19 Prozent





