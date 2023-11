Nach der Katastrophe in Libyen - Derna: Korruption und Rivalitäten könnten Wiederaufbau gefährden

Hinzu kommt das Trauma, in dieser Stadt, in der jeder und jede irgendwie betroffen ist. Und der Schmerz jener, die in der verheerenden Flut alles verloren haben: Familien, Freunde, Bekannte und alles, was sie besassen.

«Man versucht, irgendwie weiterzuleben», erzählt die Lehrerin Aziza per Sprachnachricht. Doch nicht alle kommen mit der Trauer und dem Schmerz zurecht. Aziza berichtet von Menschen, die Suizid begangen haben. Weil die Verzweiflung grösser war als der Wille zum Weiterleben.

Mehr als eine Million Tonnen TrümmerJugendliche aus Derna säubern noch immer die Strassen, bergen Autos und Gepäck aus dem Meer. Und noch immer werden fast täglich menschliche Überreste gefunden. Die Überschwemmungen in der Nacht vom 10. auf den 11. September hinterliessen mehr als eine Million Tonnen Trümmer und Schutt, schätzt das UNO-Entwicklungsprogramm UNDP. Wie viel der Wiederaufbau der Stadt kosten wird, ist noch unklar. Die Rede ist von umgerechnet rund einer bis drei Milliarden Dollar.

Klar ist hingegen: Die internationale Gemeinschaft wird nur einen kleinen Teil der Mittel für den Wiederaufbau beisteuern. Den grössten Teil muss Libyen selbst auftreiben. Das Erdölland ist reich. Aber auch gespalten, mit zwei rivalisierenden Regierungen, einer im Westen, von der UNO anerkannt, und einer im Osten, im Lager von Khalifa Haftar, dem mächtigen Kriegsherrn. Korruption und Vetternwirtschaft sind allgegenwärtig.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Wahlanalyse: Mehr GLP-Stimmen nach links als nach rechtsAus der Statistik zu den Nationalratswahlen vom 22. Oktober lässt sich herauslesen, wie sich die Parteien gegenseitig unterstützt haben.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Gaza: Grenzübergang nach Ägypten für Zivilisten geöffnet ++ Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Katastrophe droht im Gazastreifen: UNO fordert sofortige WaffenruheIm abgeriegelten Gazastreifen droht eine humanitäre Katastrophe, da Lieferungen von Treibstoff, Medikamenten, Wasser und Lebensmitteln fehlen. UNO-Vertreter fordern eine sofortige Waffenruhe, um der Bevölkerung helfen zu können. Drei palästinensische Menschenrechtsgruppen fordern internationale Haftbefehle gegen Angehörige von Israels Regierung wegen Verbrechen gegen Kinder.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Polizeieinsatz nach Drohung in Niederbipp: Schüler sitzt im Time-outSeit die Polizei in Niederbipp einen Schüler angehalten hat, klafft in einer Klasse eine Lücke. Keine einfache Situation für die Kameradinnen und Kameraden.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Urs Fischer sieht nach Pokal-Aus die Rote Karte – so erklärt er sichAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Sturmtief «Ciarán» bringt Unwetter nach EuropaÜber dem Atlantik braut sich das Sturmtief «Ciarán» zusammen. England und Nordfrankreich rüsten sich für heftige Orkanböen. Auch in der Schweiz werden die Auswirkungen am Mittwoch zu spüren sein.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕