Eine Knieverletzung als Initialzündung

Die Reaktion auf die Verletzung sagt vieles über ihn aus. Laube spielte zunächst Fussball, ehe er mit zehn Jahren zum Handball wechselte. 2022 verliess er Suhr Aarau in Richtung GC Amicitia Zürich, in diesem Februar wagte er mit einem Vertrag bis 2026 den Sprung nach Deutschland zum Bundesligisten Stuttgart.Dort musste er zunächst hartes Brot essen. Das Team befand sich im Abstiegskampf, Laube kam kaum zum Einsatz.

In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison gab er Vollgas - das zahlte sich aus. Er ist aktuell am Kreis die Nummer 1 bei Stuttgart - vor dem erfahrenen Marino Maric, der mit Kroatien unter anderem 2020 EM-Silber gewonnen hat. Laube profitiert davon, dass er in der Verteidigung vielseitig einsetzbar ist und auch offensiv überzeugt. 34 Toren in elf Partien stehen acht Fehlwürfen gegenüber.

Die gute Abschlussquote von über 80 Prozent kommt nicht von ungefähr. Laube analysiert die gegnerischen Torhüter genau. «Ich schaue mir zwei Spiele des nächsten Gegners an und beobachte wie sich der Goalie bewegt, ob er mehr mit den Händen oder viel mit den Beinen arbeitet, ob er auf der Linie bleibt oder entgegenspringt», erzählt Laube. Auch die eigenen Würfe analysiert er. «So extrem wie in der Bundesliga machte ich das zuvor nicht.

Druck ist für Laube grundsätzlich nichts Schlechtes, er könne jedoch zu gross werden. Als seine Stärke bezeichnet er, dass «ich ein Kämpfer bin und nie aufgebe». Und seine Schwäche? «Ich bin auf und neben dem Feld ungeduldig, hasse es, wenn ich warten muss oder etwas nicht so geht, wie es sollte.» Zudem übertreibe er es manchmal mit dem akribischen Arbeiten und verliere dadurch zu viel Energie.

