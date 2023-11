Netflix hat 15 Millionen Nutzer in Abo mit Werbung

Nach vorherigen Angaben von Netflix entscheiden sich für das Abo mit Werbung in den Ländern, wo es verfügbar ist, rund 30 Prozent der Neukunden. Die Entwicklung geht mit dem Vorgehen gegen das Teilen von Accounts über einen Haushalt hinaus einher. Zugleich könnte Netflix sich mit dem Angebot einen Teil der Werbegelder sichern, die bisher ins klassische lineare TV fliessen.

