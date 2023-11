Studie zu Mobilfunk-Strahlung - Schadet Handystrahlung der Spermienqualität?

Zu diesem Thema forscht auch Martin Röösli, er ist Professor am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel. Rössli beschäftigt sich mit der Frage: Wie hängen Umwelt und Gesundheit zusammen? Mögliche Auswirkungen von Handystrahlung gehören damit auch zu seinem Forschungsgebiet.

Röösli hat dazu jetzt eine neue Studie vorgelegt. Denn es sei ein Thema, das bewege, praktisch jede Person sei Handystrahlung ausgesetzt. «Wenn also das Risiko nur geringfügig ansteigen würde, wäre das von Besorgnis», sagt der Professor.

Studie mit EinschränkungDie Studie hat 2886 Rekruten im Alter zwischen 18 und 22 Jahren untersucht. Dabei kam grundsätzlich heraus, «dass Männer, die das Handy mehr genutzt haben, eine schlechtere Spermienkonzentration hatten», erklärt Röösli.

Ist es tatsächlich eine Frage der Mobilkommunikation oder ist es nicht mehr eine Frage des Lebensstils? Autor: Jürg Leuthold ETH-Professor für Elektromagnetische Felder Es gibt aber eine wichtige Einschränkung: Die Studie begann bereits im Jahr 2005 – in einer Zeit, als die Mobilfunktechnik noch mit deutlich stärkerer Strahlung funktionierte.

Handystrahlung erwärmt KörpergewebeAusserdem sei nicht geklärt, ob beim gefundenen Zusammenhang wirklich die Handystrahlung die Ursache sei. Dem pflichtet auch Jürg Leuthold bei.

Was als Effekt auf den menschlichen Körper aber klar ist: Handystrahlung kann Körpergewebe erwärmen. Doch ob es bloss eine Erwärmung sei oder es andere Effekte gebe, diese Frage werde seit 20 Jahren immer wieder aufgeworfen, fügt Leuthold an.

